عبدالله: حبذا لو تمهلت جوقة المغردين البرتقاليين عن أحداث الجبل لانهم يصبون الزيت على النار

علق عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ على الاشكال الذي وقع في منطقة قبرشمون في ​عاليه​، قائلا " حبذا لو تمهلت جوقة المتحدثين والمغردين البرتقاليين عن آحداث الجبل اليوم لانهم يصبون بحرصهم ونخوتهم الزيت على النار بدل التهدئة ونحن لن نساجل ونقطة على السطر".

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