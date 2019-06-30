قماطي معزيا في خلده واجتماع يضمه وارسلان وعطالله وابي خليل ووهاب

ذكرت معلومات صحافية ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​ وصل الى خلدة لتقديم التعازي الى رئيس الحزب الديموقراطي النائب ​طلال ارسلان​،. ويعقد في هذه الاثناء اجتماع ضمه وارسلان والوزير ​غسان عطالله​ والنائب ​سيزار ابي خليل​ والوزير السابق ​وئام وهاب​.

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