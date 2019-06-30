أرسلان تلقى اتصالاً من عون والحريري

أعلنت مديرية الاعلام في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" أن "رئيس الحزب ​طلال أرسلان​ قد تلقّى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، حيث قدّما التعازي له باستشهاد شهيدي الحزب رامي سلمان وسامر أبي فرّاج".

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