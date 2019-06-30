طارق المرعبي: قطع الطرقات على الناس وقطع اعمالهم يؤثر على الانتاجية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ أنه "عندما قمت بحملتي الانتخابية كان هناك مجموعة من المثقفين حيث أقمنا ندوة كنت أتحدث فيها عن برنامجي الانتخابي"،مشيراً الى أنه "قال لي أحد الموجودين ان ​الدين العام​ في ​لبنان​ أصبح 80 مليار وكل يوم يزداد، فقلت له نعم ولكن أنا أستلم المسؤولية في البلد من دين قيمته 80 مليار وليس صفر ".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المرعبي ان "مضيعة وقت الناس أمر سيء في لبنان ويعاني منه جميع المواطنين"، لافتاً الى ان "​قطع الطرقات​ على الناس وقطع اعمالهم يؤثر على الانتاجية"، معتبراً أنه "لا ليمكن السير بمخطط بهذا البلد، ولا يمكن ان نظلم من كانوا بمرحلة معينة بغض النظر عن الظروف".

وأشار الى ان "الوقت له قيمته وجيلنا يعاني من ​الهجرة​، وكل ​الشباب​ يقولون أن حياتنا لا تنتظر، فهناك 4 أشهر للموازنة و 6 اشهر لإصدار التصنيفات"، لافتاً الى "اننا نعيش رهينة الواقع بشكل غير مسبوق"، مشدداً على ان "النظام يجب ان يطبق على الجميع".