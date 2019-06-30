تأجيل المؤتمر الصحفي لأرسلان غدا لحين انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ببعبدا

أعلنت مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ عن "تأجيل موعد المؤتمر الصحفي لرئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 1 على أن يكون قد انتهى الاجتماع المنعقد للمجلس الأعلى للدفاع في ​قصر بعبدا​.

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