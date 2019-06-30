غسان عطالله: لن يكون هناك دفن للشهيدين قبل محاسبة المعتدين

أكد وزير المهجيرن ​غسان عطالله​، في تصريح صحافي، أنه "لن يكون هناك دفن للشهيدين اللذين سقطا في حادثة قبرشمون قبل محاسبة المعتدين"، مؤكداً أن "من ارتكب الجريمة ليس شخصاً واحداً بل طرف يريد ابقاء الجبل "كانتوناً" خاصاً به".

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