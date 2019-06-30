خليل: ندعو كل القوى لمد اليد والتعاون وتنظيم علاقاتنا مع بعضنا البعض

أشار وزير المالية ​علي حسن خليل​ إلى أن "الخطاب السياسي أخذ منحى خطير"، لافتاً إلى أنه "علينا أن نتناول قضايانا بمسؤولية وتعاطي بعيدا عن التوتر ومحاولة تسجيل نقاط على بعض لتسجيل انتصارات هي ناقصة اذا لم تكن تسجل في سياق وطني أكبر من حدودنا الحزبية والطائفية"، معتبراً أن "المطلوب التهدئة في الخطاب السياسي لأن التحديات التي يواجهها الوطن اليوم توجب مد الجذور والعلاقات وبنائها خاصة في المناطق التي تشهد توترات ".

وخلال تمثيله بري في حفل افتتاح مركز الإمام الصدر الطبي في بلدة طورا، لفت إلى اننا "نأسف للمشهد الذي رأيناه اليوم وندعو كل القوى لمد اليد والتعاون وتنظيم علاقاتنا مع بعضنا البعض وتحويل الاختلافات الى غنى وتنافس من اجل المصلحة العامة، واليوم اخذ رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ على عاتقه ترميم ما حدث نتيجة اشكالات سياسية وخطاب تجاوز حدود المعقول في الاسبوع الماضي وهو حاضر ليدعم هذا الدور لتعزيز الوحدة الوطنية، فلنأخذ فرصة ونتعاطى بمسؤولية وهدوء".

واعتبر أننا "نعيش في هذه المرحلة تحديات استثنائية تتعلق بواقع الدولة ومستقبلها، متسائلا من موقع المسؤولية أي دولة نريد؟ نحن عملنا من أجل أن نكرس تحولا جديا في واقع دولتنا وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نعمل اليوم من خلال ​الموازنة​ وتشريعات استثنائية لدعم قطاعات الانتاج لتطويق الفجوة الكبيرة في اقتصادنا والعجز الكبير في ميزاننا التجاري وميزان المدفوعات".

وأضاف: "ربما نتيجة الضجيج السياسي غير المسؤول على البلد، تلتبس على الكثيرين المعطيات والوقائع لهذا يجب التعاطي بهدوء ومسؤولية، وخلال العشرة أيام المقبلة يتوقع الإنتقال من مسألة اقرار الموازنة الى مرحلة ترجمة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في كل مراحل حياتنا".