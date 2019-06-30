الجيش اليمني يعلن سيطرة قواته على تباب شمال صعدة

أعلن ​الجيش اليمني​ عن "السيطرة على مواقع تابعة للحوثيين، في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​".

وأوضح موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات ​اللواء​ الثالث حرس حدود بقيادة العميد هائل القشائي سيطرت على عدد من التباب كان يتحصن فيها ​الحوثيون​ أسفل جبل النار تطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة، خلال تصديها لهجوم على مواقع في جبهة الشامية شمال المحافظة".

ولفت الى أن "المواجهات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف ​الحوثيين​".

وأعلن الجيش اليمني في 19 أيار الماضي، السيطرة على جبل النار، وهو مكون سلسلة جبلية وعرة طولها أكثر من 12 كيلو متراً تمتد من حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، وتطل على مدينة ووادي حرض وعشرات التباب التابعة للمديرية، كما تطل على منطقة المَزرق التي تبعد عنه نحو ثلاثة كيلو مترات.