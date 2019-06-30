وزارة الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفير العراق

استدعت ​وزارة الخارجية التركية​ القائم بأعمال السفير العراقي لدى ​أنقرة​، عصام محمد وأبلغته بأن عمليات ​الجيش التركي​ "ضد ​الإرهاب​" خارج حدود البلاد ستتواصل بحزم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان له أنه "جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة من أجل التأكيد له على أن ​تركيا​ ستواصل بحزم عملياتها ضد الإرهابيين، وخاصة تنظيم ​حزب العمال الكردستاني​".

ولفت أقصوي أنه "تم إبلاغ محمد بأنه لا يمكن قبول التصريح الذي صدر، من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني".

وأشار المتحدث إلى أن "سلطات ​كردستان العراق​ حملت التنظيم المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح ​الحكومة الاتحادية​ في ​بغداد​ لم يشر إليه".