سفير تركيا في كابول: أنقرة ستواصل دعم أفغانستان تنمويا وتعليميا

لفت سفير ​تركيا​ في ​كابول​، أوغوز خان أرطغرل إلى أن "​أفغانستان​ أكثر بلد تقدم لها تركيا مساعدات تنموية"، موضحاً أن "علاقات الصداقة التركية الأفغانية تمتد إلى مئات الأعوام"، مشيراً إلى أن "أفغانستان أكثر بلد تقدم لها تركيا المساعدات التنموية"، مبينا أن "تركيا أقامت أكثر من ألف مشروع معظمها في المجال التعليمي بأفغانستان".

ولفت أرطغرل إلى أن "أفغانستان تتصدر قائمة الدول التي تمنح تركيا لطلابها منحا دراسية في ​الجامعات​ التركية"، مؤكداً أن "وقف المعارف التركي يواصل أنشطته التعليمية في أفغانستان"، مشيرا إلى "خطة الوقف لافتتاح ثانوية للبنات في ​جلال أباد​، ومدارس أخرى في ولاية أفغانية أخرى مستقبلا"، مشدداً علىى أن "تركيا ستواصل دعم أفغانستان تنمويا وتعليميا".