مقتل 4 عناصر من داعش داخل نفق شمالي العراق

أعلنت ​القوات​ الأمنية ​العراق​ية عن "مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق شمالي العراق".

وفي بيان لها، أوضحت القوات الأمنية العراقية أنه "وفقا لمعلومات دقيقة، قتل 4 عناصر من داعش داخل نفق في ​محافظة نينوى​".

وأشارت الى أن "النفق يقطع في منطقة عين الجحش"، لافتةً الى أن "الضربة الجوية التي استهدفت النفق كانت موجهة من طيران ​التحالف الدولي​ وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".