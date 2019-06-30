مقتل 4 عناصر من داعش داخل نفق شمالي العراق

أعلنت القوات الأمنية العراقية عن "مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق شمالي العراق".
وفي بيان لها، أوضحت القوات الأمنية العراقية أنه "وفقا لمعلومات دقيقة، قتل 4 عناصر من داعش داخل نفق في محافظة نينوى".
وأشارت الى أن "النفق يقطع في منطقة عين الجحش"، لافتةً الى أن "الضربة الجوية التي استهدفت النفق كانت موجهة من طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".
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