المسماري: القيادة العامة للقوات الليبية لم تصدر أي بيان بخصوص تهديدات تركيا

لفت المتحدث باسم "​الجيش الليبي​" ​أحمد المسماري​ إلى أن "​القيادة​ العامة لم تصدر أي بيان بخصوص التهديدات التركية"، مشيراً إلى أنه "في حال صدور أي بيان بالخصوص سيتم نشره فورا".

وفي وقت سابق اليوم، هددت ​الخارجية التركية​ قوات المشير ​خليفة حفتر​ بالتدخل عسكريا في ​ليبيا​، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن "الجيش الليبي" قد احتجزهم.