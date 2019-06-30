لفت المتحدث باسم "الجيش الليبي" أحمد المسماري إلى أن "القيادة العامة لم تصدر أي بيان بخصوص التهديدات التركية"، مشيراً إلى أنه "في حال صدور أي بيان بالخصوص سيتم نشره فورا".
وفي وقت سابق اليوم، هددت الخارجية التركية قوات المشير خليفة حفتر بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال عدم الإفراج عن مواطنيها التي قالت إن "الجيش الليبي" قد احتجزهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: القيادة العامة للقوات الليبية لم تصدر أي بيان بخصوص تهديدات تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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