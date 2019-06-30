الخارجية التركية تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

نصحت ​وزارة الخارجية التركية​ رعاياها في ​ليبيا​ بـ"تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطرفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا ​خليفة حفتر​، والتي تستخدم اسم ​الجيش الوطني​ الليبي".

ودعت المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها ​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ باعتبارها ​الحكومة​ الشرعية الوحيدة في ليبيا"، موضحةً أنه "بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى ​طرابلس​، وقنصليتها العامة في ​مصراتة​، فضلًا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية".