الخارجية التركية تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا بـ"تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطرفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني الليبي".
ودعت المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، موضحةً أنه "بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلًا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية".
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