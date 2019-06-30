شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": نتابع على مدار الساعة أوضاع المنتخبات المشاركة بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الاجراءات التنظيمية الخاصة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل متميز للغاية ولم يتم رصد أية سلبيات على الإطلاق سواء من خلال عمليات تسجيل بطاقات المشجع مرورا بعمليات دخول الملاعب والخروج منها..

وأكد أشرف رشاد، فى بيان للجنة اليوم الأحد، أن اللجنة تتابع على مدار الساعة مع الجهات المعنية أوضاع الجماهير المصاحبة لمنتخباتهم والتسهيلات المقدمة لهم، وكذلك الأمور الخاصة بعمليات التنقل بين ملاعب التدريب وأوضاع الإقامة داخل الفنادق، مشيرا إلى أن هناك حالة إشادة ورضاء عامة بين جميع الفرق المشاركة.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه يثق تمام الثقة فى خروج البطولة بشكل حضارى يعكس حجم ما تحقق من نجاحات منذ حفل الافتتاح مرورا بدور المجموعات، مشيدا بالروح الرياضية للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة وكذلك الجماهير المصرية التى أثبتت رقيها ورفع وعيها الثقافي الرياضي وجاهزيتها للعودة للمحافل الرياضية المحلية.

وتابع: "البطولة حققت جزءا كبيرا من أهدافها وعززت التقارب والتكامل بين دول القارة وخصوصا التكامل العربى، حيث شاهدنا أعلام الدول العربية بجانب بعضها البعض راسمة لوحة فنية تشجيعية لدعم ومؤازرة منتخباتهم الشقيقة في جميع المباريات التي خاضوها، ولكن ما يزال أمام البطولة الكثير والكثير من المكتسبات لتحقيقه، ونتمنى أن تمتلأ المدرجات عن آخرها بجميع المباريات".