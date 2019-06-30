شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر يقفز إلى 68 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطرية، صعد إلى 249.167 مليار ريال، بنهاية مايو 2019.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه يتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها سندات، أذونات، صكوك، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

Advertisements

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أنه بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 477 مليار ريال حتى نهاية مايو الماضي.