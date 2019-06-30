شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجمارك يصل مطار القاهرة قادما من بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليومن الأحد، السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، من العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب رئاسته وفد الجمارك المصرية والمشاركة فى أعمال إجتماعات الجلسة 81 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية (WCO)World Customs Organization وحضورالإجتماع رقم 50 لمدراء عامى منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

وشارك وفد الجمارك المصرية، فى الجلستين رقمى 133 و 134 لمجلس منظمة الجمارك العالمية والتى تم عقدها بمقر منظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل البلجيكية خلال الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2019

من جانبه قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تأتى ضمن جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنمية موارد الدولة الذاتية والاستفادة قدر الامكان من التسهيلات والخبرات التي تقدمها منظمة الجمارك العالمية كبيت الخبرة العالمي الأول في هذا المجال وتعزيز آفاق التعاون بين أجهزة الجمارك علي مستوي منظمة الجمارك العالمية بما ينعكس على تسهيل وإنسياب حركة التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، خلال كلماته التي القاها فى الإجتماعات أن مصر بإعتبارها الرئيس الحالي للأتحاد الافريقي تتطلع لدعم منظمة الجمارك العالمية لإتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية والتى تعد أكبر منطقه للتجاره الحرة في العالم منذ تأسيس منظمه التجاره العالميه في عام1995 وتشمل سوقا يضم 1.2مليار مستهلك وناتجا محليا إجماليا يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار .

كما توجه رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بالشكر لكيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية على تأكيده خلال مشاركته في الاجتماع العاشر للجنة الفرعية برؤساء جمارك دول الإتحاد الأفريقي والذي عقد في سبتمبر ٢٠١٨ في جزر القمر بأن المنظمة تدعم بالكامل منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية وأنها تعمل مع الدول والأعضاء في الاتحاد الأفريقي من اجل تطوير نظام رقمي متناسق يهدف لتحقيق التعاون بين الإدارات الجمركية في جميع أنحاء العالم .

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وكان رئيس مصلحة الجمارك، اجرى على هامش الإجتماعات عدة لقاءات مع كل من رئيس الجمارك الانجليزية ورئيس الجمارك الهندية ورئيس الجمارك المغربية ورئيس الجمارك الكورية ونائب رئيس الجمارك الأمريكية لمناقشة تعزيز آفاق التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول ولقاءا آخر مع ممثلي منظمة الأونكتاد، والذين قاموا بدورهم بتوجيه الدعوة لزيارة جنيف للاطلاع علي افضل التقنيات المطبقة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

وويذكر انه خلال الجلسات تم إعتماد الخطة الإستراتيجية الجديدة لمجلس التعاون الجمركي 2022-2019 م ومناقشة تقرير الأمين العام الحالي للمنظمة عن سير العمل بلجان المنظمة وملف الحوكمة وقياس الآداء والمراجعات المالية وتقرير عن بناء القدرات وتقرير حول أعمال اللجنة الفنية المعنية بقواعد المنشأ واللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي وأعمال لجنة النظام المنسق ومتابعة الحوار مع البنك الدولي .

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بتيسير التجارة الدولية والتجارة الإليكترونية، والسفن السياحية، ومراجعة وتعديل اتفاقية كيوتو المعدلة، وبعض المسائل الفنية الخاصة بشئون التجارة والتعريفة، والنظام المنسق، والقيمة والتجارة، وقواعد المنشأ، وكذا دراسة حول استخدام لغات إضافية فى منظمة الجمارك العالمية.

وخلال الاجتماعات أيضا تم مناقشة مسألة انضمام بعض الأعضاء الجدد لمنظمة الجمارك العالمية، وأخرى خاصة، وجرت بعض المشاورات الإقليمية لمجموعات المنظمة ومع المجموعة الإستشارية للقطاع الخاص .

كما تم إجراء الإنتخابات على بعض المناصب بالمنظمة حيث فاز مرشح الجمارك الأوغندية برئاسة مجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية وفاز مرشح كوريا الجنوبية بمنصب مدير إدارة بناء القدرات وفاز مرشح الهند بمنصب مدير إدارة الإلتزام والتسهيل .