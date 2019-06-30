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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى خليجى: أردوغان يغرق تركيا في وحل الارتهان للتنظيم الدولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى الخليجى، جمال الحربى، أن الأتراك بعد أن انفضح دورهم التخريبي في ليبيا وتورطهم المباشر بدعم الجماعات الإرهابية بدأوا يهددوا باستهداف الجيش الليبي في حال لم يطلق الستة الارهابيين الأتراك الذين القي القبض عليهم.
واضاف الإعلامى الخليجى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن أردوغان يغرق تركيا في وحل الارتهان للتنظيم الدولي للإخوان..!!
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