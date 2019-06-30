تعرف على 3 مشروعات قوانين وافقت عليها "تضامن البرلمان".. أبرزها القومى للسكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال دور الانعقاد الحالى، على ثلاث مشروعات بقوانين ومن المتوقع أن يتم إقراراهما فى مستهل دور الانعقاد المقبل، وفيما يلى نرصد هذه القوانين: 1- مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة. وللمجلس 13 اختصاصا أبرزها، اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة التى تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية. Advertisements 2- مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام 1985، وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد. 3- مشروع قانون صندوق دعم المرأة. 3- مشروع قانون صندوق دعم المرأة. ويهدف مشروع القانون ضم المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة، الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، رفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق.

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