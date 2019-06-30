شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب": 30 يونيو أنقذت مصر من منحدر خطير يهدف لتقسيم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتى أنقذت مصر من الانزلاق فى منحدر خطير يهدف إلى تقسيم وحدتها وإضاعه الهوية المصرية، قائلاً : بعد 6 سنوات من الثورة، نجد أن مصر تقف على أرض صلبة وحققت العديد الإنجازات التى لم تكن تحدث إلا بقيادة واعية تقود البلاد إلى الأمام كالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رضوان، إن 30 يونيو ثورة التحمت فيها قوى الشعب التى خرجت بالملايين فى الميادين رفضاً لحكم الجماعة الإرهابية ومخططها لاختطاف الدولة المصرية وهويتها، وحمت القوات المسلحة هذه الإرادة، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم أجمع أنه لا يمكن لأحد أن يقف ضد إرادة الشعب، وأن القوات المسلحة لطالما تحمى إرادته.

Advertisements

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع علي مدار السنوات الماضية وفى أعقاب الثورة أن يعيد بناء البلاد والنهوض بها على كافة المستويات، لتعود إلى مكانتها الدولية وإلى قلب القارة الأفريقية.