مطالب برلمانية بتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتحسين مستوى الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية على مستوى الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، مطالبا بحصر شامل لكافة الوحدات الصحية التى فى حاجة ماسة للتطوير والتجديد، ومن ثم يتم وضع خطة لبدء التطوير وفقا للامكانيات والاعتمادات المالية المتاحة على ان يتم البدء بالمناطق الأشد احتياجات لرفع المعاناة عن المواطنين.

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