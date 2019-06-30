حبس عاطل قتل زوجته في مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة القناطر الخيرية، حبس عاطل، اليوم الأحد، في اتهامه بتمزيق جسد زوجته (عرفيًا) بالسكين، إثر مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد سبب الوفاة والصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.

وأُخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن من المستشفى بوصول "ف. ا." 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ، وتبين من تحريات العميد يحى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي "ح. ص."، عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية، واتهامه لها بسرقته بعد زوجه منها عرفيًا وهروبها فاستدرجها إلى منطقة كورنيش النيل بالقناطر، ونشبت بينهما مشاجرة وطعنها بالسكين.

وكشفت تحريات المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، عن أن المتهم عقب ارتكاب جريمته حمل المجني عليها داخل "توك توك"، وذهب به لمنزلها، وألقاها، وفر هاربًا، وعندما علم الأهالي بالواقعة اصطحبوها للمستشفى، وخلال محاولة إسعافها لقيت مصرعها، وجرى التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي.

وألقي القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.