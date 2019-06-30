المسماري: علي جامعة الدول العربية مواجهة التهديدات التركية

طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، دول الجوار وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف من التهديدات التركية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن المسماري قوله: إن تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

وتعهد المسماري أمس بعدم السماح بوجود أي

مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الأراضي الليبية، وقال إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.