الكويت يدعو المجتمع الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين

دعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة الأعمال الإجرامية المتكررة للميليشيات الحوثية وتداعياتها الخطيرة. وأعرب "الوزراء" الكويتي - في بيان له اليوم الأحد عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن استنكاره وإدانته الشديدة، للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين، والذي استهدف مطار أبها الدولي يوم الأحد الماضي، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وأشاد بما حققته القوات الأمنية

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه الشديد، إثر اقتحام السفارة البحرينية لدى بغداد من قبل متظاهرين يوم الخميس الماضي، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة العراقية، على اتخاذ كل ما من شأنه للحفاظ على أمن وأمان البعثات الدبلوماسية. الشديدة، للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين، والذي استهدف مطار أبها الدولي يوم الأحد الماضي، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.وأشاد بما حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصديللعدوان الحوثي المستمر وردعه، مؤكدا تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه الشديد، إثر اقتحام السفارة البحرينية لدى بغداد من قبل متظاهرين يوم الخميس الماضي، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة العراقية، على اتخاذ كل ما من شأنه للحفاظ على أمن وأمان البعثات الدبلوماسية.

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