قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فى المملكة العربية السعودية، بتوزيع 10,663 كرتونًا من التمور للمقيمين والنازحين فى مدينة مأرب فى اليمن. مأرب فى اليمن. حيث جرى توزيع 4,300 كرتون فى حى الروضة، و4,100 كرتون فى حى المجمع، و2,263 كرتوناً فى حى الشركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". يأتى ذلك فى إطار الدعم السعودى المتواصل المقدم للشعب اليمنى فى مختلف مدنه ومحافظاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 10000 كرتونة تمور في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.