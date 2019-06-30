ذكر مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا على صفحته بموقع فيسبوك إن الملاحة الجوية توقفت بالمطار الوحيد الذى يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد بعد ضربة جوية. الذى يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد بعد ضربة جوية. وبحسب وكالة رويتيرز، لم يقدم المطار مزيدًا من التفاصيل، وتخوض قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما على طرابلس منذ ثلاثة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.