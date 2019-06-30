الأردن يدين افتتاح إسرائيل ما يسمى بــ"طريق الحجاج"

دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح نفق ما يسمى بـ "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك بالحرم القدسي الشريف.
وحذرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - من أن مثل هذه الإجراءات التي وصفتها باللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، خصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له.
وأضاف أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تمثل إمعاناً في انتهاك قرارات
وشدد القضاة على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في الوقف الفوري لمثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة، والتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الخاضعة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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