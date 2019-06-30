بنك HSBC يرفع الرسوم على حسابات البنوك التجارية

للمرة الأولى منذ ست سنوات يعتزم بنك إتش إس بى سى رفع الرسوم المفروضة على حسابات البنوك التجارية .
وكما يواجه أكثر من مليون شركة صغيرة رسومًا شهرية أعلى، ورسومًا متزايدة لتسديد الفواتير في الفروع أو عن طريق البريد ورسوم إضافية لاستخدام خطوط الهاتف المأهولة من HSBC لمعالجة المعاملات.
سترتفع رسوم صيانة الحساب بنسبة 18 %من 5.50 جنيه إسترليني إلى 6.50جنيه إسترليني في الشهر ، وستضاعف تكلفة إرسال فاتورة في فرع أو عن طريق البريد من 5 جنيهات إسترلينية إلى 10 جنيهات إسترلينية.
كما سترتفع تكلفة معالجة معاملة مع مرشد الهاتف من 3 جنيهات إسترلينية لكل معاملة إلى 8 جنيهات إسترلينية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"
وأرسل بنك HSBC رسالة إلى جميع العملاء المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ماقاله المتحدث : "لقد قررنا زيادة هذه الرسوم لتتماشى مع السوق والتأكد من أننا يمكن أن نواصل تقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأضاف "نحن ملتزمون بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة ويظل عرض الخدمات المصرفية للأعمال الخاصة بنا منافسًا للغاية."
يقدم HSBC حاليًا التنازل عن رسوم الصيانة البالغة 5.50 جنيه إسترليني للعملاء الجدد لمدة 18 شهرًا.
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