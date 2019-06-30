التزام ياباني بدعم السعودية 2030

أشاد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية 2030، لافتا إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها، خلال القطاعين العام والخاص، لتقديم مزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. وأبدى شينزو آبي، استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة. والتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، رئيس وزراء اليابان، في مدينة أوساكا اليابانية. وعقدا اجتماعا رحّب في بدايته رئيس الوزراء الياباني، بولي العهد، معربا عن شكره له على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا، والإسهام في إنجاحها.

دولة عزيزة

أعرب ولي العهد عن شكره على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدا أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتعد اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين. وأفاد الأمير محمد بن سلمان، بأن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية، من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وشكر ولي العهد رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال «سنعمل سويا للتحضير لقمة العشرين في 2020، في المملكة العربية السعودية».

مستجدات الأحداث

جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية. كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

مجالات التعاون المشتركة

01 الاقتصادية

02 التجارية

03 الاستثمارية

04 الثقافية

الحضور من الجانب السعودي

- وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر

- نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

- وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان

- وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف

- وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي

- وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير

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- وزير المالية محمد الجدعان

- وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري

- المستشار في الديوان الملكي فهد العيسى

- سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد

الجانب الياباني

- وزير الخارجية تارو كونو

- نائب رئيس مجلس الوزراء كوتارو نوجامي

- الأمين العام لمجلس الأمن القومي شوتارو ياتشي

- المستشار الخاص لرئيس الوزراء إيتشي هاسيجاوا

- المساعد التنفيذي لرئيس الوزراء تاكايا ايماي

- سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا

- نائب وزير الخارجية الأول تاكيو موري

- نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة تاتسويا تيرازاوا

- المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا هيروشي أوكا

- المساعد التنفيذي لرئيس الوزراء سوزوكي هيروشي

- مدير قسم الشرق الأوسط أكيهيرو تسوجي