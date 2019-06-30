كرمنشاه منفذ إيران للتهرب من العقوبات الأميركية

لا تزال إيران تتحدى العقوبات الأميركية المفروضة عليها، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن، حيث أكدت إيران أنها صدرت مختلف السلع إلى 20 بلدا في العالم عبر منافذ محافظة كرمنشاه خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت وكالة «فارس» عن المدير العام لمصلحة الجمارك في كرمانشاه خليل حيدري أن 485 من مختلف السلع تم تصديرها إلى 20 بلدا في العالم. وأضاف حیدري، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري تم تصدير 609 ملايين دولار بزنة مليون و365 ألف طن عبر مصلحة الجمارك والأسواق الحدودية في محافظة كرمانشاه إلى الخارج. ولفت إلى إن معظم الصادرات شملت منتجات الحديد والصلب والبرادات والألبان والأسمدة الكيميائية والمعدات المنزلية والمواد الغذائية والخضروات.



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