طوكيو تهنئ الرياض باستضافة قمة G20

قدم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التهنئة إلى المملكة العربية السعودية وذلك لاستضافتها قمة العشرين G20 المقبلة العام المقبل، وذلك أثناء لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس في مدينة أوساكا اليابانية، وقال آبي لولي العهد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن «رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقا لمبادرة جلالتكم»، وأضاف أن «اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها»، وقال ولي العهد لآبي إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

وستستضيف المملكة أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020، لتكون بذلك القمة الأولى من نوعها في العالم العربي.

ورحبت المملكة باستضافة أعمال القمة في العاصمة الرياض، حيث تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض «تاريخية»، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية، وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020، إلى «تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره». كما ستسهم استضافة القمة، في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.