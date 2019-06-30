السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للإرهاب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده نجحت في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، مجددا العهد بحماية وصون مصر. وأوضح السيسي، في كلمة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية.. استطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف". وتابع "أجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر، ولا نبخل بجهد أو عطاء لنبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا، متسلحين بالعزم والإرادة للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة دوت الخليج نحو التقدم والرخاء". وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين.



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