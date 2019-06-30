إريتريا لـ «الجزيرة القطرية»: محاولاتكم عقيمة ومصداقيتكم تتآكل

أسمرة (الاتحاد)

أكدت وزارة الإعلام الإريترية، في افتتاحية لها على موقعها الرسمي، أن مساعي قناة «الجزيرة» القطرية - في بث باللغة الإنجليزية - للتقليل من دور أسمرة في المنطقة «لن يؤدي إلا إلى تآكل القناة ومصداقيتها المزيفة»، مؤكدةً أن مثل هذه المحاولات «عقيمة». وأشارت إلى أن الجزيرة خصصت 3 برامج لاستهداف إريتريا، ضمن حملتها «المحمومة»، من خلال استضافتها خبراء أجانب، يروجون لتغيير النظام والتشريعات الإريترية، مشيرةً إلى أن بعض الخبراء الذين تستضيفهم القناة القطرية متورطون في عمليات الاتجار بالبشر. وأضافت أن «الجزيرة» تعاونت أيضاً مع منظمة العفو الدولية في برامجها مؤخراً، رغم وجود أدلة وبراهين على محاولة هذه المنظمة في عام 2012، لدفع بعض أعضائها إلى التسلل لداخل إريتريا، فضلاً عن حملاتها التشهيرية، ضد الشباب الإريتري في الخارج.

وقالت الوزارة، إن «الجزيرة ليست قناة تلفزيونية مستقلة، ولا تتمتع بأي استقلالية تحريرية، وإنما تخدم أجندات الرعاة المعروفين للقناة والذين لهم جيوب عميقة». وأضافت أن المهمة المركزية للجزيرة أصبحت واضحة، تقتصر على عرض «القوة الناعمة» لمن يرعونها، وهو ما أصبح أمراً جلياً من خلال محاولات التأثير التي تمارسها القناة في ظل التحولات الإقليمية في المنطقة. وبينت أن التطورات والتحولات الحديثة في عملية السلام، بمنطقة القرن الأفريقي، لا ترضي من يقومون على أمر القناة، ما دعاهم إلى استهداف هذا التحول الذي يعد تاريخياً للمنطقة. وشددت الوزارة على أن روابط التعاون والتشاور بين دول القرن الأفريقي، من شأنها أن تقلل من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأجندات الطائفية التي تقوض الانسجام الاجتماعي والسلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن القرن الأفريقي يبحث عن شركاء حقيقيين من أجل سلام مستقر لدول المنطقة، مشيرةً إلى أن عهد النزاعات والخلافات قد ولى، وشددت على أن الأهمية المتزايدة لإريتريا في المنتديات الدولية، وإسهامها المعترف به على نطاق واسع في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، وانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أحبط حملة الأعداء المستمرة، منذ عقد من الزمان، لجعل البلاد «دولة منبوذة».