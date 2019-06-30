مقتل اثنين من مرافقي وزير لبناني في إطلاق نار

قتل مرافقا وزير لبناني، اليوم الأحد، في إطلاق نار على خلفية احتجاجات على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمنطقة ذات غالبية درزية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية (ننا)، إن "باسيل، رئيس (التيار الوطني الحر) قام بزيارة لمنطقة عاليه في جبل لبنان. ورافقت الزيارة احتجاجات في بعض البلدات من قبل مناصرين لـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" التابع لوليد جنبلاط، المناهض لباسيل.

وأغلق البعض عدداً من الطرق المؤدية إلى بلدة كفرمتى، التي كان من المفترض أن يزورها باسيل، قبل أن يقرر عدم إكمال جولته نتيجة التوتر الحاصل.

إلا أنه وأثناء مرور موكب وزير المهجرين صالح الغريب الذي ينتمي إلى "الحزب الديموقراطي اللبناني" المتحالف مع باسيل، في بلدة البساتين "حصل احتكاك تبعه إطلاق نار".

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وأضافت الوكالة أن "ثلاثة من مرافقي (...) الغريب، وشخصاً من الحزب التقدمي الاشتراكي، أصيبوا في إطلاق نار بين قبرشمون والبساتين"، ثم قضى اثنان من المرافقين متأثرين بجروحهما.

وقال "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان، إن مرافقي الغريب "عمدا إلى إطلاق النار باتجاه المحتجين بشكل عشوائي (...) فرد بعض من كان يحمل سلاحاً باتجاه مصدر النار دفاعاً عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب".

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ودعا الزعيم وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر" إلى التحقيق في الحادث، وقال "أتمنى على حديثي النعمة في السياسة، إن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل".