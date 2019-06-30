جونسون وهانت مستعدان لـ"بريكست" دون اتفاق

أكد جيرمي هانت وبوريس جونسون، المرشحان لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، استعدادهما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق "إذا اقتضت الضرورة".
وقال هانت وجونسون، في مقابلتين منفصلتين أجريت معهما، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، إن كل منهما هو أفضل من يمكنه التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لكنهما أشارا إلى استعدادهما للخروج بدون اتفاق إذا فشلت المفاوضات.
ويتطلع المرشحان إلى دعم المتشددين من دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمحافظين المعتدلين في السباق نحو قيادة الحزب الذي سيصل إلى نهايته في أواخر يوليو.
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ومن المقرر اختيار خليفة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أواخر يوليو المقبل، ولكن دون الحاجة لإجراء انتخابات عامة. ووافقت ماي على التخلي عن منصبها بسبب اخفاقها في إتمام عملية بريكست.
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