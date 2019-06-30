كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام البحريني: قطر تدير حسابات إلكترونية للإساءة لقادة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن منهجية النظام القطري في الإساءة لكل ما هو خليجي وعربي باتت مكشوفة، وتقابل برفض وسخط أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار الوزير البحريني إلى رصد شبكة من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تُدار من قطر وترتبط بوسائل إعلام النظام القطري، تحمل صوراً ومعلومات، وبيانات لقادة ورموز دول الخليج العربية، شق صف الوحدة الخليجية وضرب الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وخلط الأوراق ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن، والاستقرار في البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق ما نقلت اليوم الأحد، وكالة الأنباء البحرينية.

Advertisements

وشدد الرميحي على أن النظام القطري ينتهج ومنذ أكثر من 20 عاماً سياسة عدائية رخيصة، يعتمد فيها على مرتزقة لتنفيذ أجنداته الهدامة في استهداف أركان الوحدة الخليجية والمنظومة الجامعة لدول المنطقة، في انتهاك صارخ لأواصر الأخوة ووشائج القربى بين أبناء الخليج العربي، مؤكداً أن الشعوب الخليجية الواحدة كانت وستظل رافضة لتلك السياسات القطرية.

وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أن لقادة ورموز دول الخليج العربي من المكانة والتقدير الكبيرين لدى أبناء دول الخليج العربية، ما يسمو بها فوق أي إساءة مغرضة يتبناها النظام القطري وإعلامه المشبوه، مضيفاً أن كل تلك المحاولات القطرية الهدامة لن يكتب لها النجاح في ظل الالتفاف الشعبي الخليجي حول قياداته الحكيمة.

ودعا الرميحي المواطنين في البحرين ودول مجلس التعاون من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الترويج للحسابات المشبوهة من إشاعات مغرضة وأفكار مسمومة، تسعى لتحقيق أهداف النظام القطري في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.