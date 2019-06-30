كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي ينفي احتجاز 6 مواطنين أتراك في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: لا علم لنا باعتقال أي أتراك، وفي

في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.







وطالب المسماري، وفقاً لما ورد عن "العربية" دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات الليبية.