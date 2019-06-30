لقجع واثق من قدرة “الأسود” على الوصول للنهائي ويؤكد: “كل الظروف مهيأة للبصم على مسار استثنائي”

أشاد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالأجواء السائدة داخل المنتخب المغربي، مؤكدا على أنه ” لا توجد هناك أدنى مشكل داخل المنتخب”، وذلك قبل ساعات من آخر مواجهة لـ”أسود الأطلس” أمام جنوب إفريقيا، عن ثالث مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، في آخر حصة تدريبية للعناصر الوطنية استعدادا لمباراة الغد، قال رئيس الجامعة، إن الفريق الوطني يعيش “ظروف استقرار منذ 3 سنوات، وتمت إضافة أسماء شابة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة”، مشيدا بالأداء الاحترافي للطاقم التقني.

وأكد لقجع، بأن ” ظروف المنتخب تتحسن يوما بعد يوم، سواء فيما يخص الفندق، وملعب التداريب”، كما شدد على أن ” تضافر جهود الجميع، والدعم الذي يحظى به “الأسود” من قبل الجمهور، ستجعل العناصر الوطنية، تبصم على مسار متميز في المنافسة”.

واختتم لقجع، تصريحه بالقول، بأن ” المنتخب الوطني له من الإمكانيات ما يجعله في الطريق الصحيح، حتى يوم 19 يوليوز”، أي موعد المباراة النهائية.