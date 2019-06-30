دعت أنقرة، اليوم الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا، على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.
وقال بيان للخارجية التركية إن “اعتقال ستة من مواطنينا من قبل الميلشيات غير الشرعية لحفتر في ليبيا هو درب من القرصنة، ننتظر إطلاق سراح مواطنينا بشكل فوري وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا لنا”.
وأوردت الخارجية التركية، أن تركيءاري، في رد على الاتهامات التركية، “لا علم لنا باعتقال أي أتراك”.
وأفاد بأن “تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.. وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن اعتقال 6 أتراك بليبيا وتتوعد قوات حفتر بـ”الحرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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