رئيس جنوب إفريقيا يدخل على خط مباراة المنتخب الوطني والـ”بافانا بافانا”

أقر ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم، خصم المنتخب المغربي، في مباراة الغد، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية، قبل المباراة، التي ستكون ثالث مباريات المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستجمع بينهما، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال باكستر، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، إن “رئيس الجمهورية، طالبي بالفوز في هذه المباراة، وذلك من أجل إسعاد الشعب الجنوب إفريقي”.

وأكد باكستر، في المناسبة ذاتها، بأن مهمته أمام “اسود الأطلس” ستكون صعبة، خاصة وأنه يواجه واحدا من أقوى منتخبات إفريقيا، لكنه شدد على أن الجميع جاهز ومستعد من أجل الانتصار عليه، وخطف بطاقة العبور للدور الموالي.