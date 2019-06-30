بالنصف الأول لـ2019: 84 شهيدا فلسطينيا بينهم سيدات وأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد 84 فلسطينيا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، اليوم الأحد.

وذكر التجمع في بيان صحافي أن من بين الشهداء، 59 من محافظات قطاع غزة، و25 من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه من بين الشهداء 8 سيدات و19 طفلا‎ واثنان من الأجنة، في حين أن أكبر الشهداء خلال هذه المدة الزمنية هو عبد الرحيم المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا في قطاع غزة.

وبيّن التجمع الوطني أن عدد جثامين الشهداء التي احتجزتها إسرائيل منذ بداية العام بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل إلى 266، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب، وبعضها محتجزة في ثلاجات السجون الإسرائيلية، وفق البيان.

ومنذ نهاية آذار/ مارس 2018، انطلقت مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بغزة؛ للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، في حين، تشهد الضفة الغربية مواجهات متفرقة على نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، يطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي والقنابل باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين.