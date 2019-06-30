المالكي يؤكد للجزائري ضرورة تفعيل اعضاء مجلس بغداد الزيارات الميدانية لمناطق حزام العاصمة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمحافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، على ضرورة تفعيل أعضاء مجلس المحافظة الزيارات الميدانية في حزام العاصمة.



وأكد المالكي خلال اللقاء، أن "المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جادة مع المواطن العراقي بشكل عام والمواطن البغدادي بشكل خاص بسبب التحديات الكبيرة التي مر بها طيلة السنوات الماضية"، داعياً الى "بذل المزيد من الجهود والتعاون مع القوى الشريكة لدولة القانون في مجلس المحافظة من اجل اقرار التشريعات والتخصيصات المالية ضمن موازنة الحكومة المحلية وتحقيق الخدمة المواطن" . وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، محافظ بغداد فلاح الجزائري وكتلة دولة القانون في مجلس المحافظة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة والتشريعات الخاصة باهالي بغداد" .وأكد المالكي خلال اللقاء، أن "المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جادة مع المواطن العراقي بشكل عام والمواطن البغدادي بشكل خاص بسبب التحديات الكبيرة التي مر بها طيلة السنوات الماضية"، داعياً الى "بذل المزيد من الجهود والتعاون مع القوى الشريكة لدولة القانون في مجلس المحافظة من اجل اقرار التشريعات والتخصيصات المالية ضمن موازنة الحكومة المحلية وتحقيق الخدمة المواطن" . وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "ضرورة تفعيل اعضاء مجلس المحافظة الزيارات الميدانية لمناطق حزام بغداد لتوفير حلولاً ناجحة لمشاكل تلك المناطق".





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