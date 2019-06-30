تركيا تهدد بتدخل عسكري في ليبيا

اعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إن قوات "الجيش الوطني" التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا، مهددة بتدخل عسكري تركي في حال عدم الإفراج عنهم. وطالبت الخارجية التركية من قوات المشير خليفة حفتر الإفراج فورا عن المواطنين الأتراك الستة في أسرع وقت ممكن، معتبرة عملية الاحتجاز من أعمال قطاع الطرق والقراصنة. وشددت الوزارة على أنه إن لم يحدث ذلك (الإفراج)، فستعتبر قوات حفتر هدفا مشروعا للجيش التركي.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية.

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