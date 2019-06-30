انت الان تتابع الرئيس الألماني ينتقد احتجاز قائدة سفينة "سي ووتش 3" في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارولا راكيته، قبطانة السفينة الألمانية "سي ووتش3"، التابعة للمنظمة الخيرية التي تحمل الاسم ذاته والمعنية بإنقاذ المهاجرين

تتوالى ردود الأفعال على احتجاز قائدة سفينة "سي ووتش3"، التي رست في لامبيدوزا وعلى متنها 40 مهاجرا. فقد دافع الرئيس الألماني عن قائدة السفينة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تتعامل إيطاليا بنحو مختلف مع هذه الواقعة.انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير السلطات الإيطالية بسبب احتجاز كارولا راكيته، قبطانة السفينة الألمانية "سي ووتش3"، التابعة للمنظمة الخيرية التي تحمل الاسم ذاته والمعنية بإنقاذ المهاجرين.

ونقل تقرير مصور خاص بالقناة الثانية الألمانية عن الرئيس الألماني شتاينماير خلال مقابلة معه، قوله، إنه حقا من الممكن أن يكون هناك تشريعات إيطالية تحدد موعد السماح لسفينة بالرسو في ميناء، وأوضح أن الأمر يتعلق "فقط بأن إيطاليا وليست أية دولة."، مضيفا "إيطاليا في وسط الاتحاد الأوروبي، وهي دولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي. ولهذا مسموح لنا أن نتوقع من دولة مثل إيطاليا أن تتعامل على نحو مختلف مع مثل هذه الحالة".

ودعا الرئيس الاتحادي في التقرير المصور الذي من المقرر بثه مساء اليوم الأحد (30 يونيو/حزيران 2019) إلى رد أوروبي على تدفق لاجئين عبر البحر المتوسط. وأكد شتاينماير أنه إذا لم يهدأ الوضع في شمال أفريقيا، ستستمر مشكلة اللاجئين، وقال: "نظرا لأنه لابد أن يحدث المزيد، لذا يتعين على أوروبا القيام بدور أقوى".

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يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" وتم وضع قائدتها قيد الإقامة الجبرية أمس السبت بعدما لم تمتثل للسلطات الإيطالية وأرست السفينة التي على متنها 40 مهاجراً في لامبيدوزا،

مما تسبب في خلاف دبلوماسي متزايد بين إيطاليا وألمانيا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وهو يميني متطرف منتقد لعمليات إنقاذ المهاجرين أمس إن التكتيكات العدوانية لقائدة "سي واتش 3" كارولا راكيته أوضحت أن إيطاليا تتعامل مع "مجرمين". وتواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات بسبب أفعالها.