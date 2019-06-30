شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 من حراس وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)قُتل اثنان من طاقم الحراسة الشخصي لوزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب، اليوم (الأحد) عندما تعرض موكبه لإطلاق نار في حادثة وصفها الوزير بأنها محاولة اغتيال.
وقال الغريب في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني إن ما حدث «كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة».
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