فياض: ما حصل من قطع طرقات أمام الناس مرفوض رفضا قاطعا

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي فياض على قطع اتوستراد خلدة بالاتجاهين بسبب الاشكال الذي وقع في قبرشمون، متسائلا "ما ذنب الناس ان يتوقف السير من خلدة إلى صيدا ومحاصرة عشرات آلاف السيارات في طقس رطب وعائلات وأولاد من الجنوب لا علاقة بها بكل الاشكال؟".
وفي حديث تلفزيوني، شدد فياض على أن "العقاب للناس لا يخدم أي أحد"، مؤكداً أن "ما حصل مرفوض رفضا قاطعا ويحق لأي كان التظاهر سلميا والمطالبة بحقوقها ولكن قطع الاتوسترادات مرفوض رفضا قاطعا".
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