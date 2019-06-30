وهاب: ما حصل أمر خطير وعلى الجميع المساهمة في التهدئة

علق رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في حديث تلفزيوني، على حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مؤكداً أن "ما حصل أمر مؤسف"، سائلاً: "ما هو موقف الدولة مما حصل، لماذا تقطع الطرقات ولماذا لا يحق لأي شخص زيارة أي منطقة؟".
وفي حين شدد على أن "إقفال المناطق أمر خطير"، لفت إلى أن "الوضع خطير وعلى الجميع المساهمة في التهدئة".
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