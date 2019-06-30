السفير اللبناني في كازاخستان: لا زلت اتابع الموضوع مع اللبنانيين

أكد ​السفير اللبناني​ في ​كازاخستان​ جسكار خوري في حديث تلفزيوني "أنني ما زلت أتابع الموضوع مع اللبنانيين وسألتقي مسؤولين من البلدين".

وكانت قد انتشرت يوم أمس على مواقع التواصل مشاهد مصورة تُظهر تهجّم عمّال كازاخستانيون على مشروع يعمل فيه عدد من ​العمال​ العرب ومن بينهم بعض اللبنانيين، بسبب نشر أحدهم صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة بحق البلد، ووجدها العمال مسيئة للمرأة الكازاخستانية.

وفي التفاصيل، أنه بعد انتشار الصورة طوّق كازاخستانيون مكان عمل الشاب وتهجّموا على جميع العمّال بالمشروع بالضرب المبرح. هذا وتحاول الشركة بحسب وسائل اعلام لبنانية إخراج العمال من المشروع بباصات خاصة، الا انه حتى الساعة لم تُعرف ما اذا كانت نجحت بمحاولاتها أم لا.