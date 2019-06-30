لقاء الجمهورية: لضبط النفس وإلا سقط الهيكل على رؤوس الجميع

دعا "لقاء الجمهورية" إلى "ضرورة التزام الجميع ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى الفتنة التي تشعلها بعض الخطابات الموتورة"، مشددا على "أهمية الاحتكام إلى العقل والاستماع إلى الأصوات المنادية بالعودة إلى منطق القانون"، محذرا من "سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".
وفي بيان له، شدد اللقاء على "ضرورة منع المصطادين في المياه العكرة والمستفيدين من الفتنة، من تحقيق غاياتهم، عبر تغليب المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة أبناء الجبل على أي مصلحة أخرى، وترك الجيش يقوم بكامل مهامه بعيدا من التدخلات والمداخلات، والاحتكام إلى القضاء العادل لتبيان حقيقة ما حصل".
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