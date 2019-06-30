الطقس غداً قليل الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع ب​درجات الحرارة​، في حين تنشط الرياح أحياناً .

أما الثلاثاء، مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة ، والأربعاء مشمس اجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .