الطقس غداً قليل الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة، في حين تنشط الرياح أحياناً .
أما الثلاثاء، مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة ، والأربعاء مشمس اجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
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