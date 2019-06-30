أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انيس نصار، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "‏أن جبل ​عاليه​ جبل بوحدته بصلابته بعيشه الواحد بثبات اهله"، مؤكداً أن "ما حصل ويحصل لن يؤثر على كل اطيافه فنحن مع كل اشكال التهدئة ونرفض كل الاستفزازات من اي جهة اتت وما يجمعنا مع الجميع اكثر مما يفرقنا"، داعياً إلى أن "نحمي جبلنا برمش العين انه هويتنا وانتمائنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصار: نحن مع كل اشكال التهدئة ونرفض كل الاستفزازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.